Precio de PigeonToken hoy

El precio actual de PigeonToken (PIQ) hoy es --, con una variación del 3.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PIQ a USD es -- por PIQ.

PigeonToken actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,247.66, con un suministro circulante de 15.00B PIQ. Durante las últimas 24 horas, PIQ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PIQ experimentó un cambio de -0.53% en la última hora y de +10.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PigeonToken (PIQ)

Cap de mercado $ 17.25K$ 17.25K $ 17.25K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.25K$ 17.25K $ 17.25K Suministro de Circulación 15.00B 15.00B 15.00B Suministro total 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de PigeonToken es de $ 17.25K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PIQ es de 15.00B, con un suministro total de 15000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.25K.