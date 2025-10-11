Información del precio (USD) de Perpcoin (PERPCOIN)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 - $ 0
24H Mín: $ 0
24H Máx: $ 0
Máximo Histórico: $ 0.00265271
Precio más bajo: $ 0
Cambio de Precio (1H): +0.16%
Cambio de Precio (1D): -19.59%
Cambio de Precio (7D): -46.08%

El precio en tiempo real de Perpcoin (PERPCOIN) es de --. Durante las últimas 24 horas, PERPCOIN se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de PERPCOIN es de $ 0.00265271, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, PERPCOIN ha cambiado en un +0.16% en la última hora, -19.59% en 24 horas y -46.08% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Perpcoin (PERPCOIN)

Cap de mercado: $ 153.98K
Volumen (24H): --
Cap. de mercado totalmente diluida: $ 153.98K
Suministro de Circulación: 1.00B
Suministro total: 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Perpcoin es de $ 153.98K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PERPCOIN es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 153.98K.