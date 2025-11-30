Precio de Pek hoy

El precio actual de Pek (PEK) hoy es --, con una variación del 2.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PEK a USD es -- por PEK.

Pek actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,231.27, con un suministro circulante de 1.00B PEK. Durante las últimas 24 horas, PEK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PEK experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +5.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Pek (PEK)

Cap de mercado $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Pek es de $ 13.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PEK es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.23K.