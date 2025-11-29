Precio de OSCAR hoy

El precio actual de OSCAR (OSCAR) hoy es $ 0.00140486, con una variación del 7.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OSCAR a USD es $ 0.00140486 por OSCAR.

OSCAR actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,253,977, con un suministro circulante de 892.60M OSCAR. Durante las últimas 24 horas, OSCAR cotiza entre $ 0.00139609 (bajo) y $ 0.00152814 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02294087, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00116538.

En el corto plazo, OSCAR experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de +6.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de OSCAR (OSCAR)

Cap de mercado $ 1.25M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.25M Suministro de Circulación 892.60M Suministro total 892,600,002.5452204

