Precio de OptionRoom hoy

El precio actual de OptionRoom (ROOM) hoy es $ 0.055832, con una variación del 0.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROOM a USD es $ 0.055832 por ROOM.

OptionRoom actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 695,289, con un suministro circulante de 12.49M ROOM. Durante las últimas 24 horas, ROOM cotiza entre $ 0.052211 (bajo) y $ 0.056012 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.66, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ROOM experimentó un cambio de +0.32% en la última hora y de +3.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 12.21K.

Información del mercado de OptionRoom (ROOM)

Cap de mercado $ 695.29K Volumen (24H) $ 12.21K Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.57M Suministro de Circulación 12.49M Suministro total 100,000,000.0

