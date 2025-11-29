Precio de Open Source hoy

El precio actual de Open Source (OS) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OS a USD es -- por OS.

Open Source actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 35,771, con un suministro circulante de 100.00M OS. Durante las últimas 24 horas, OS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04628724, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OS experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Open Source (OS)

Cap de mercado $ 35.77K$ 35.77K $ 35.77K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 35.77K$ 35.77K $ 35.77K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Open Source es de $ 35.77K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OS es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 35.77K.