Información del precio (USD) de Odin (ODIN)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.85% Cambio de Precio (1D) -1.70% Cambio de Precio (7D) -22.31% Cambio de Precio (7D) -22.31%

El precio en tiempo real de Odin (ODIN) es de --. Durante las últimas 24 horas, ODIN se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ODIN es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, ODIN ha cambiado en un -0.85% en la última hora, -1.70% en 24 horas y -22.31% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Odin (ODIN)

Cap de mercado $ 9.62K$ 9.62K $ 9.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.62K$ 9.62K $ 9.62K Suministro de Circulación 998.43M 998.43M 998.43M Suministro total 998,430,309.834616 998,430,309.834616 998,430,309.834616

La capitalización de mercado actual de Odin es de $ 9.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ODIN es de 998.43M, con un suministro total de 998430309.834616. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.62K.