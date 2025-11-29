Precio de Nyla AI hoy

El precio actual de Nyla AI (NYLA) hoy es $ 0.00171737, con una variación del 8.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NYLA a USD es $ 0.00171737 por NYLA.

Nyla AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,714,379, con un suministro circulante de 999.99M NYLA. Durante las últimas 24 horas, NYLA cotiza entre $ 0.0017144 (bajo) y $ 0.00187476 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00976394, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00131479.

En el corto plazo, NYLA experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de +4.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Nyla AI (NYLA)

Cap de mercado $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,986,790.43 999,986,790.43 999,986,790.43

