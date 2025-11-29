Precio de Nuff Respect hoy

El precio actual de Nuff Respect (NUFR) hoy es $ 0.00024902, con una variación del 4.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NUFR a USD es $ 0.00024902 por NUFR.

Nuff Respect actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 199,189, con un suministro circulante de 799.97M NUFR. Durante las últimas 24 horas, NUFR cotiza entre $ 0.00024874 (bajo) y $ 0.00026271 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00034488, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0001045.

En el corto plazo, NUFR experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de +10.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Nuff Respect (NUFR)

Cap de mercado $ 199.19K$ 199.19K $ 199.19K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 248.99K$ 248.99K $ 248.99K Suministro de Circulación 799.97M 799.97M 799.97M Suministro total 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906

