Precio de Noodleface hoy

El precio actual de Noodleface (NOODLE) hoy es --, con una variación del 6.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NOODLE a USD es -- por NOODLE.

Noodleface actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,934.37, con un suministro circulante de 100.00B NOODLE. Durante las últimas 24 horas, NOODLE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NOODLE experimentó un cambio de -0.29% en la última hora y de -1.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Noodleface (NOODLE)

Cap de mercado $ 11.93K$ 11.93K $ 11.93K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.93K$ 11.93K $ 11.93K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

