Información del precio (USD) de NIKY (NIKY)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00202952$ 0.00202952 $ 0.00202952 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +1.50% Cambio de Precio (1D) -15.01% Cambio de Precio (7D) -21.14% Cambio de Precio (7D) -21.14%

El precio en tiempo real de NIKY (NIKY) es de --. Durante las últimas 24 horas, NIKY se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de NIKY es de $ 0.00202952, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, NIKY ha cambiado en un +1.50% en la última hora, -15.01% en 24 horas y -21.14% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de NIKY (NIKY)

Cap de mercado $ 786.06K$ 786.06K $ 786.06K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 786.06K$ 786.06K $ 786.06K Suministro de Circulación 999.67M 999.67M 999.67M Suministro total 999,674,372.119367 999,674,372.119367 999,674,372.119367

La capitalización de mercado actual de NIKY es de $ 786.06K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NIKY es de 999.67M, con un suministro total de 999674372.119367. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 786.06K.