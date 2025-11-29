Precio de Neza hoy

El precio actual de Neza (SN99) hoy es $ 0.622469, con una variación del 4.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN99 a USD es $ 0.622469 por SN99.

Neza actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 952,212, con un suministro circulante de 1.53M SN99. Durante las últimas 24 horas, SN99 cotiza entre $ 0.620319 (bajo) y $ 0.651017 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.91, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.422352.

En el corto plazo, SN99 experimentó un cambio de -0.26% en la última hora y de +11.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Neza (SN99)

Cap de mercado $ 952.21K$ 952.21K $ 952.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 952.21K$ 952.21K $ 952.21K Suministro de Circulación 1.53M 1.53M 1.53M Suministro total 1,528,701.621141544 1,528,701.621141544 1,528,701.621141544

La capitalización de mercado actual de Neza es de $ 952.21K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SN99 es de 1.53M, con un suministro total de 1528701.621141544. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 952.21K.