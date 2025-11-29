Precio de NEMA hoy

El precio actual de NEMA (NEMA) hoy es $ 0.00013533, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NEMA a USD es $ 0.00013533 por NEMA.

NEMA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 127,494, con un suministro circulante de 942.09M NEMA. Durante las últimas 24 horas, NEMA cotiza entre $ 0.00013423 (bajo) y $ 0.00013534 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00195976, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00011193.

En el corto plazo, NEMA experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -19.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de NEMA (NEMA)

Cap de mercado $ 127.49K$ 127.49K $ 127.49K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 134.32K$ 134.32K $ 134.32K Suministro de Circulación 942.09M 942.09M 942.09M Suministro total 992,547,415.256404 992,547,415.256404 992,547,415.256404

La capitalización de mercado actual de NEMA es de $ 127.49K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NEMA es de 942.09M, con un suministro total de 992547415.256404. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 134.32K.