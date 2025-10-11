Tokenómica de NALA (NALA)
Información de NALA (NALA)
NALA Meme Coin is inspired by Nala the Cat, Guinness World Record holder for most Instagram followers. More than a meme, it’s a movement to support animal love and welfare. By blending viral culture with crypto, we fund shelters, rescue efforts, and awareness. Support NALA. Support love for animals. This community is about Cat lover and animal lovers. Join a passionate community driving real impact through love and donations for animals online.
Tokenómica de NALA (NALA): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de NALA (NALA) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens NALA que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens NALA que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de NALA ¡explora el precio en vivo del token NALA!
