Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de MOONDOGE (MOONDOGE), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de MOONDOGE (MOONDOGE)
Just a moondoge headed to the moon
MoonDoge ($MOONDOGE) is your cosmic canine companion on the Solana blockchain—built for memes, community, and moon-bound vibes.
With the rallying cry “Houston, Doge reporting for Moon Mission,” MoonDoge blends space-age humor with meme-fueled culture.
It’s not just another dog token—it’s a lunar movement powered by fast, low-cost Solana tech. Join the pack, spread the bark, and let’s send this good boy to the moon!
MoonDoge is barking at the moon and beyond. The community is active, the mission is clear, and the rocket is fueled.
So the question is… are you coming with us? Buckle up. Bark loud. Let’s MoonDoge.
Tokenómica de MOONDOGE (MOONDOGE): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de MOONDOGE (MOONDOGE) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens MOONDOGE que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens MOONDOGE que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de MOONDOGE ¡explora el precio en vivo del token MOONDOGE!
Predicción de precios de MOONDOGE
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse MOONDOGE? Nuestra página de predicción de precios de MOONDOGE combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad