Información de Moolahverse (MLH)
MLH is the official currency of the Moolahverse gaming platform - designed to reward holders with a share of Moolahverse's profit. Stake MLH on moolahverse.com to earn ETH, BTC, BNB, TRX, USDT & CNS daily. Additionally, mine MLH and bet on Moolahverse to earn daily bonuses.
Tokenómica de Moolahverse (MLH): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Moolahverse (MLH) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens MLH que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens MLH que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de MLH ¡explora el precio en vivo del token MLH!
