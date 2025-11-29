Precio de Moolah hoy

El precio actual de Moolah (MOOLAH) hoy es $ 0.00325531, con una variación del 0.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOOLAH a USD es $ 0.00325531 por MOOLAH.

Moolah actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,255,178, con un suministro circulante de 1.00B MOOLAH. Durante las últimas 24 horas, MOOLAH cotiza entre $ 0.00320669 (bajo) y $ 0.00332911 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01318652, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00277444.

En el corto plazo, MOOLAH experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -21.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Moolah (MOOLAH)

Cap de mercado $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Moolah es de $ 3.26M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOOLAH es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.26M.