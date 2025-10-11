Información del precio (USD) de MM72 (MM72)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00502433$ 0.00502433 $ 0.00502433 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -2.68% Cambio de Precio (1D) -5.99% Cambio de Precio (7D) -30.24% Cambio de Precio (7D) -30.24%

El precio en tiempo real de MM72 (MM72) es de --. Durante las últimas 24 horas, MM72 se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MM72 es de $ 0.00502433, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, MM72 ha cambiado en un -2.68% en la última hora, -5.99% en 24 horas y -30.24% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de MM72 (MM72)

Cap de mercado $ 120.84K$ 120.84K $ 120.84K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 172.63K$ 172.63K $ 172.63K Suministro de Circulación 70.00B 70.00B 70.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MM72 es de $ 120.84K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MM72 es de 70.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 172.63K.