Precio de Meter Stable hoy

El precio actual de Meter Stable (MTR) hoy es $ 0.754665, con una variación del 5.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MTR a USD es $ 0.754665 por MTR.

Meter Stable actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 296,763, con un suministro circulante de 391.72K MTR. Durante las últimas 24 horas, MTR cotiza entre $ 0.671431 (bajo) y $ 0.856651 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 32.69, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.181504.

En el corto plazo, MTR experimentó un cambio de +1.98% en la última hora y de +2.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Meter Stable (MTR)

Cap de mercado $ 296.76K$ 296.76K $ 296.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 296.76K$ 296.76K $ 296.76K Suministro de Circulación 391.72K 391.72K 391.72K Suministro total 391,721.0 391,721.0 391,721.0

La capitalización de mercado actual de Meter Stable es de $ 296.76K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MTR es de 391.72K, con un suministro total de 391721.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 296.76K.