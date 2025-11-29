Precio de Metamars hoy

El precio actual de Metamars (MARS) hoy es $ 0.00122053, con una variación del 30.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MARS a USD es $ 0.00122053 por MARS.

Metamars actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 276,488, con un suministro circulante de 226.53M MARS. Durante las últimas 24 horas, MARS cotiza entre $ 0.00122008 (bajo) y $ 0.00176437 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.88, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MARS experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -34.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Metamars (MARS)

Cap de mercado $ 276.49K$ 276.49K $ 276.49K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 317.34K$ 317.34K $ 317.34K Suministro de Circulación 226.53M 226.53M 226.53M Suministro total 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Metamars es de $ 276.49K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MARS es de 226.53M, con un suministro total de 260000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 317.34K.