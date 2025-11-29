Precio de Messiah hoy

El precio actual de Messiah (MSIA) hoy es $ 0.04626415, con una variación del 3.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MSIA a USD es $ 0.04626415 por MSIA.

Messiah actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 577,053, con un suministro circulante de 12.46M MSIA. Durante las últimas 24 horas, MSIA cotiza entre $ 0.04624086 (bajo) y $ 0.04805785 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.539528, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04474743.

En el corto plazo, MSIA experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de +0.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Messiah (MSIA)

Cap de mercado $ 577.05K$ 577.05K $ 577.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.63M$ 4.63M $ 4.63M Suministro de Circulación 12.46M 12.46M 12.46M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

