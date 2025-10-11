Precio de Mentat (SPICE)
El precio en tiempo real de Mentat (SPICE) es de --. Durante las últimas 24 horas, SPICE se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SPICE es de $ 0.03520001, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.
En términos de rendimiento a corto plazo, SPICE ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y -1.39% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.
La capitalización de mercado actual de Mentat es de $ 9.30K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SPICE es de 999.84M, con un suministro total de 999836889.041596. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.30K.
Durante el día de hoy, el cambio de precio de Mentat a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Mentat a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Mentat a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Mentat a USD fue de $ 0.
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ 0
|--
|30 Días
|$ 0
|+18.42%
|60 Días
|$ 0
|+54.65%
|90 Días
|$ 0
|--
Mentat is a crypto intelligence engine built to power Web3 agentic frameworks and consumer applications. It empowers users and apps to effortlessly access blockchain data, supporting tasks ranging from basic insights to advanced research and complex multi-step analysis.
Mentat combines agentic planning with comprehensive access to DeFi protocols, market data, and cross-chain services; our platform can autonomously synthesize large volumes of real-time information. It handles everything from granular tasks like parsing transaction histories and evaluating token distributions to more complex behaviors like running liquidity pool analyses. In the future, we will build out support for higher-level on-chain operations such as detecting security vulnerabilities in smart contracts, executing sophisticated DeFi activities, or coordinating and optimizing on-chain governance proposals. The result is a uniquely powerful system that democratizes advanced blockchain reasoning—empowering anyone, from casual investors to engineers, to make data-driven decisions and build the next generation of AI-enabled, decentralized applications without wrestling with technical complexity.
The breakthrough we are introducing hinges on a new class of AI systems often referred to as reasoning models. These models—pioneered by major research labs and now rapidly adopted by the broader AI community—possess the ability to parse text instructions, translate them into executable commands, and intelligently chain multiple tools together to complete complex tasks. They move beyond simple “question and answer” interactions and can orchestrate entire workflows.
This shift represents a generational leap from conventional language models to agentic AI systems capable of long-term planning and contextual tool usage. In essence, they do not just respond with “what” is needed; they also determine “how” to accomplish it by selecting and orchestrating the appropriate tools. Think of them as the brains behind the next wave of automation—capable of analyzing on-chain data, running calculations, generating visualizations, and conducting simulations in an adaptive, goal-oriented manner.
Entender la tokenómica de Mentat (SPICE) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de SPICE!
