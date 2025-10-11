Información del precio (USD) de Mentat (SPICE)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.03520001$ 0.03520001 $ 0.03520001 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) -1.39% Cambio de Precio (7D) -1.39%

El precio en tiempo real de Mentat (SPICE) es de --. Durante las últimas 24 horas, SPICE se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SPICE es de $ 0.03520001, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, SPICE ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y -1.39% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Mentat (SPICE)

Cap de mercado $ 9.30K$ 9.30K $ 9.30K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.30K$ 9.30K $ 9.30K Suministro de Circulación 999.84M 999.84M 999.84M Suministro total 999,836,889.041596 999,836,889.041596 999,836,889.041596

La capitalización de mercado actual de Mentat es de $ 9.30K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SPICE es de 999.84M, con un suministro total de 999836889.041596. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.30K.