Precio de Medical Intelligence hoy

El precio actual de Medical Intelligence (MEDI) hoy es $ 0.0073139, con una variación del 20.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEDI a USD es $ 0.0073139 por MEDI.

Medical Intelligence actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 731,390, con un suministro circulante de 100.00M MEDI. Durante las últimas 24 horas, MEDI cotiza entre $ 0.0072875 (bajo) y $ 0.00940708 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.267655, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0072875.

En el corto plazo, MEDI experimentó un cambio de +0.28% en la última hora y de -38.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Medical Intelligence (MEDI)

Cap de mercado $ 731.39K$ 731.39K $ 731.39K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 731.39K$ 731.39K $ 731.39K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 99,999,980.62769 99,999,980.62769 99,999,980.62769

La capitalización de mercado actual de Medical Intelligence es de $ 731.39K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MEDI es de 100.00M, con un suministro total de 99999980.62769. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 731.39K.