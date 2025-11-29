Precio de Lybra hoy

El precio actual de Lybra (LBR) hoy es $ 0.00525534, con una variación del 34.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LBR a USD es $ 0.00525534 por LBR.

Lybra actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 222,578, con un suministro circulante de 42.37M LBR. Durante las últimas 24 horas, LBR cotiza entre $ 0.00391885 (bajo) y $ 0.00588743 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.48, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00349981.

En el corto plazo, LBR experimentó un cambio de -0.09% en la última hora y de +37.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Lybra (LBR)

Cap de mercado $ 222.58K$ 222.58K $ 222.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 512.97K$ 512.97K $ 512.97K Suministro de Circulación 42.37M 42.37M 42.37M Suministro total 97,647,370.41439578 97,647,370.41439578 97,647,370.41439578

La capitalización de mercado actual de Lybra es de $ 222.58K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LBR es de 42.37M, con un suministro total de 97647370.41439578. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 512.97K.