Precio de Lumoz hoy

El precio actual de Lumoz (MOZ) hoy es --, con una variación del 26.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOZ a USD es -- por MOZ.

Lumoz actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 172,907, con un suministro circulante de 1.45B MOZ. Durante las últimas 24 horas, MOZ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03642493, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOZ experimentó un cambio de -0.98% en la última hora y de -34.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Lumoz (MOZ)

Cap de mercado $ 172.91K$ 172.91K $ 172.91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Suministro de Circulación 1.45B 1.45B 1.45B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Lumoz es de $ 172.91K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOZ es de 1.45B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.19M.