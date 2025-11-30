Precio de Liquid AI hoy

El precio actual de Liquid AI (LIQAI) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LIQAI a USD es -- por LIQAI.

Liquid AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,351.75, con un suministro circulante de 84.12M LIQAI. Durante las últimas 24 horas, LIQAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04366742, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LIQAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Liquid AI (LIQAI)

Cap de mercado $ 12.35K$ 12.35K $ 12.35K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.68K$ 14.68K $ 14.68K Suministro de Circulación 84.12M 84.12M 84.12M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

