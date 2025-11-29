Precio de LIMITUS hoy

El precio actual de LIMITUS (LMT) hoy es --, con una variación del 4.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LMT a USD es -- por LMT.

LIMITUS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 64,667, con un suministro circulante de 660.29M LMT. Durante las últimas 24 horas, LMT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.245166, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LMT experimentó un cambio de -0.13% en la última hora y de +18.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de LIMITUS (LMT)

Cap de mercado $ 64.67K$ 64.67K $ 64.67K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 64.67K$ 64.67K $ 64.67K Suministro de Circulación 660.29M 660.29M 660.29M Suministro total 660,289,840.514004 660,289,840.514004 660,289,840.514004

