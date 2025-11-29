Precio de Ledgity Token hoy

El precio actual de Ledgity Token (LDY) hoy es $ 0.00848769, con una variación del 3.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LDY a USD es $ 0.00848769 por LDY.

Ledgity Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 314,283, con un suministro circulante de 37.07M LDY. Durante las últimas 24 horas, LDY cotiza entre $ 0.00847994 (bajo) y $ 0.00878528 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.110451, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00250145.

En el corto plazo, LDY experimentó un cambio de -0.21% en la última hora y de +10.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ledgity Token (LDY)

Cap de mercado $ 314.28K$ 314.28K $ 314.28K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 635.85K$ 635.85K $ 635.85K Suministro de Circulación 37.07M 37.07M 37.07M Suministro total 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Ledgity Token es de $ 314.28K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LDY es de 37.07M, con un suministro total de 75000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 635.85K.