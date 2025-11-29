Precio de LAMANAN hoy

El precio actual de LAMANAN (LAMA) hoy es --, con una variación del 19.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LAMA a USD es -- por LAMA.

LAMANAN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,106.12, con un suministro circulante de 999.79M LAMA. Durante las últimas 24 horas, LAMA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LAMA experimentó un cambio de +1.91% en la última hora y de +36.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de LAMANAN (LAMA)

Cap de mercado $ 8.11K$ 8.11K $ 8.11K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.11K$ 8.11K $ 8.11K Suministro de Circulación 999.79M 999.79M 999.79M Suministro total 999,787,666.892248 999,787,666.892248 999,787,666.892248

La capitalización de mercado actual de LAMANAN es de $ 8.11K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LAMA es de 999.79M, con un suministro total de 999787666.892248. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.11K.