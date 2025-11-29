Precio de Kumaneene hoy

El precio actual de Kumaneene (KUMANEENE) hoy es --, con una variación del 1.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KUMANEENE a USD es -- por KUMANEENE.

Kumaneene actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 33,769, con un suministro circulante de 1,000.00T KUMANEENE. Durante las últimas 24 horas, KUMANEENE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KUMANEENE experimentó un cambio de +0.32% en la última hora y de +10.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kumaneene (KUMANEENE)

Cap de mercado $ 33.77K$ 33.77K $ 33.77K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 33.77K$ 33.77K $ 33.77K Suministro de Circulación 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Suministro total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

