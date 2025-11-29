Precio de KOHAKU hoy

El precio actual de KOHAKU (KOHAKU) hoy es --, con una variación del 3.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KOHAKU a USD es -- por KOHAKU.

KOHAKU actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 165,006, con un suministro circulante de 420.69B KOHAKU. Durante las últimas 24 horas, KOHAKU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KOHAKU experimentó un cambio de -1.35% en la última hora y de -20.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de KOHAKU (KOHAKU)

Cap de mercado $ 165.01K$ 165.01K $ 165.01K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 165.01K$ 165.01K $ 165.01K Suministro de Circulación 420.69B 420.69B 420.69B Suministro total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalización de mercado actual de KOHAKU es de $ 165.01K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KOHAKU es de 420.69B, con un suministro total de 420690000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 165.01K.