Precio de kazonomics hoy

El precio actual de kazonomics (KAZONOMICS) hoy es $ 0.00134724, con una variación del 31.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KAZONOMICS a USD es $ 0.00134724 por KAZONOMICS.

kazonomics actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,347,373, con un suministro circulante de 1.00B KAZONOMICS. Durante las últimas 24 horas, KAZONOMICS cotiza entre $ 0.00133153 (bajo) y $ 0.00198797 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.052015, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00026666.

En el corto plazo, KAZONOMICS experimentó un cambio de -6.51% en la última hora y de -23.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de kazonomics (KAZONOMICS)

Cap de mercado $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de kazonomics es de $ 1.35M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KAZONOMICS es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.35M.