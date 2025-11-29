Precio de Joe Hat hoy

El precio actual de Joe Hat (HAT) hoy es $ 325.2, con una variación del 0.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HAT a USD es $ 325.2 por HAT.

Joe Hat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 47,804, con un suministro circulante de 147.00 HAT. Durante las últimas 24 horas, HAT cotiza entre $ 322.73 (bajo) y $ 327.68 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 18,925.4, mientras que el mínimo histórico fue $ 154.98.

En el corto plazo, HAT experimentó un cambio de -0.59% en la última hora y de +11.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Joe Hat (HAT)

Cap de mercado $ 47.80K$ 47.80K $ 47.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 47.80K$ 47.80K $ 47.80K Suministro de Circulación 147.00 147.00 147.00 Suministro total 147.0 147.0 147.0

La capitalización de mercado actual de Joe Hat es de $ 47.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HAT es de 147.00, con un suministro total de 147.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 47.80K.