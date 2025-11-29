Precio de infraX hoy

El precio actual de infraX (INFRA) hoy es $ 0.305373, con una variación del 4.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de INFRA a USD es $ 0.305373 por INFRA.

infraX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 305,373, con un suministro circulante de 1.00M INFRA. Durante las últimas 24 horas, INFRA cotiza entre $ 0.30504 (bajo) y $ 0.323589 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 45.71, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.209532.

En el corto plazo, INFRA experimentó un cambio de -- en la última hora y de +34.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de infraX (INFRA)

Cap de mercado $ 305.37K$ 305.37K $ 305.37K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 305.37K$ 305.37K $ 305.37K Suministro de Circulación 1.00M 1.00M 1.00M Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de infraX es de $ 305.37K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de INFRA es de 1.00M, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 305.37K.