Precio de Icopax hoy

El precio actual de Icopax ($IPAX) hoy es $ 0.00130638, con una variación del 13.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $IPAX a USD es $ 0.00130638 por $IPAX.

Icopax actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 391,915, con un suministro circulante de 300.00M $IPAX. Durante las últimas 24 horas, $IPAX cotiza entre $ 0.00123853 (bajo) y $ 0.00156113 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.054483, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00117086.

En el corto plazo, $IPAX experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de -15.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Icopax ($IPAX)

Cap de mercado $ 391.92K$ 391.92K $ 391.92K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 391.92K$ 391.92K $ 391.92K Suministro de Circulación 300.00M 300.00M 300.00M Suministro total 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Icopax es de $ 391.92K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $IPAX es de 300.00M, con un suministro total de 300000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 391.92K.