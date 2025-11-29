Precio de Hyve hoy

El precio actual de Hyve (HYVE) hoy es --, con una variación del 18.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HYVE a USD es -- por HYVE.

Hyve actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 61,515, con un suministro circulante de 76.27M HYVE. Durante las últimas 24 horas, HYVE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00156234 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.756865, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HYVE experimentó un cambio de +10.39% en la última hora y de -54.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hyve (HYVE)

Cap de mercado $ 61.52K$ 61.52K $ 61.52K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 80.65K$ 80.65K $ 80.65K Suministro de Circulación 76.27M 76.27M 76.27M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Hyve es de $ 61.52K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HYVE es de 76.27M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 80.65K.