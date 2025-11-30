Precio de Huey hoy

El precio actual de Huey (HUEY) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HUEY a USD es -- por HUEY.

Huey actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,281.28, con un suministro circulante de 924.98M HUEY. Durante las últimas 24 horas, HUEY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HUEY experimentó un cambio de -- en la última hora y de +5.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Huey (HUEY)

Cap de mercado $ 7.28K$ 7.28K $ 7.28K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.87K$ 7.87K $ 7.87K Suministro de Circulación 924.98M 924.98M 924.98M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Huey es de $ 7.28K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HUEY es de 924.98M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.87K.