Precio de Hexagon hoy

El precio actual de Hexagon (HEXA) hoy es --, con una variación del 0.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HEXA a USD es -- por HEXA.

Hexagon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 32,028, con un suministro circulante de 1.56T HEXA. Durante las últimas 24 horas, HEXA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HEXA experimentó un cambio de -- en la última hora y de -10.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hexagon (HEXA)

Cap de mercado $ 32.03K$ 32.03K $ 32.03K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.03K$ 32.03K $ 32.03K Suministro de Circulación 1.56T 1.56T 1.56T Suministro total 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Hexagon es de $ 32.03K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HEXA es de 1.56T, con un suministro total de 1555369000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 32.03K.