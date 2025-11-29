Precio de HEDGE hoy

El precio actual de HEDGE (HEDGE) hoy es $ 0.00042533, con una variación del 6.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HEDGE a USD es $ 0.00042533 por HEDGE.

HEDGE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 425,366, con un suministro circulante de 999.98M HEDGE. Durante las últimas 24 horas, HEDGE cotiza entre $ 0.0004214 (bajo) y $ 0.00045593 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00054337, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00008602.

En el corto plazo, HEDGE experimentó un cambio de +0.10% en la última hora y de +4.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de HEDGE (HEDGE)

Cap de mercado $ 425.37K$ 425.37K $ 425.37K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 425.37K$ 425.37K $ 425.37K Suministro de Circulación 999.98M 999.98M 999.98M Suministro total 999,982,208.7733545 999,982,208.7733545 999,982,208.7733545

