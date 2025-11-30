Precio de HAT Solana hoy

El precio actual de HAT Solana (HAT) hoy es --, con una variación del 0.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HAT a USD es -- por HAT.

HAT Solana actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,966.74, con un suministro circulante de 998.80M HAT. Durante las últimas 24 horas, HAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HAT experimentó un cambio de -- en la última hora y de -4.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de HAT Solana (HAT)

Cap de mercado $ 10.97K$ 10.97K $ 10.97K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.97K$ 10.97K $ 10.97K Suministro de Circulación 998.80M 998.80M 998.80M Suministro total 998,804,712.02 998,804,712.02 998,804,712.02

La capitalización de mercado actual de HAT Solana es de $ 10.97K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HAT es de 998.80M, con un suministro total de 998804712.02. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.97K.