Precio de GULL hoy

El precio actual de GULL (GULL) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GULL a USD es -- por GULL.

GULL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,978.21, con un suministro circulante de 42.83M GULL. Durante las últimas 24 horas, GULL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0147066, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GULL experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GULL (GULL)

Cap de mercado $ 6.98K$ 6.98K $ 6.98K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 81.47K$ 81.47K $ 81.47K Suministro de Circulación 42.83M 42.83M 42.83M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de GULL es de $ 6.98K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GULL es de 42.83M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 81.47K.