Información del precio (USD) de Gorilla (GORILLA)

El precio en tiempo real de Gorilla (GORILLA) es de $0.00223494. Durante las últimas 24 horas, GORILLA se ha operado entre un mínimo de $ 0.00184403 y un máximo de $ 0.00311443, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de GORILLA es de $ 0.01120028, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.0011281.

En términos de rendimiento a corto plazo, GORILLA ha cambiado en un -1.38% en la última hora, -27.80% en 24 horas y -23.10% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Gorilla (GORILLA)

La capitalización de mercado actual de Gorilla es de $ 2.24M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GORILLA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.24M.