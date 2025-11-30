Precio de gooncoin hoy

El precio actual de gooncoin (GOONCOIN) hoy es --, con una variación del 14.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOONCOIN a USD es -- por GOONCOIN.

gooncoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,224.21, con un suministro circulante de 996.64M GOONCOIN. Durante las últimas 24 horas, GOONCOIN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0017408, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GOONCOIN experimentó un cambio de -- en la última hora y de +4.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de gooncoin (GOONCOIN)

Cap de mercado $ 8.22K$ 8.22K $ 8.22K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.22K$ 8.22K $ 8.22K Suministro de Circulación 996.64M 996.64M 996.64M Suministro total 996,635,539.354288 996,635,539.354288 996,635,539.354288

La capitalización de mercado actual de gooncoin es de $ 8.22K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GOONCOIN es de 996.64M, con un suministro total de 996635539.354288. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.22K.