Precio de Gold hoy

El precio actual de Gold (XAU) hoy es --, con una variación del 24.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XAU a USD es -- por XAU.

Gold actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 235,206, con un suministro circulante de 999.93M XAU. Durante las últimas 24 horas, XAU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00276648, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, XAU experimentó un cambio de -3.18% en la última hora y de +41.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gold (XAU)

Cap de mercado $ 235.21K$ 235.21K $ 235.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 235.21K$ 235.21K $ 235.21K Suministro de Circulación 999.93M 999.93M 999.93M Suministro total 999,931,859.830628 999,931,859.830628 999,931,859.830628

La capitalización de mercado actual de Gold es de $ 235.21K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XAU es de 999.93M, con un suministro total de 999931859.830628. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 235.21K.