Precio de GoChain hoy

El precio actual de GoChain (GO) hoy es $ 0.00182507, con una variación del 1.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GO a USD es $ 0.00182507 por GO.

GoChain actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,421,599, con un suministro circulante de 1.33B GO. Durante las últimas 24 horas, GO cotiza entre $ 0.00114005 (bajo) y $ 0.00186448 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.115975, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00055484.

En el corto plazo, GO experimentó un cambio de +0.12% en la última hora y de +63.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GoChain (GO)

Cap de mercado $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Suministro de Circulación 1.33B 1.33B 1.33B Suministro total 1,333,022,459.0 1,333,022,459.0 1,333,022,459.0

La capitalización de mercado actual de GoChain es de $ 2.42M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GO es de 1.33B, con un suministro total de 1333022459.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.43M.