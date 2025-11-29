Precio de GMEOW hoy

El precio actual de GMEOW (GMEOW) hoy es $ 0.00214, con una variación del 5.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GMEOW a USD es $ 0.00214 por GMEOW.

GMEOW actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,143,525, con un suministro circulante de 1.00B GMEOW. Durante las últimas 24 horas, GMEOW cotiza entre $ 0.00214352 (bajo) y $ 0.00230172 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.038489, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00214546.

En el corto plazo, GMEOW experimentó un cambio de -0.41% en la última hora y de -13.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GMEOW (GMEOW)

Cap de mercado $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

