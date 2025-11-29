Precio de Gen Z Quant hoy

El precio actual de Gen Z Quant (QUANT) hoy es --, con una variación del 6.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QUANT a USD es -- por QUANT.

Gen Z Quant actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 266,477, con un suministro circulante de 999.81M QUANT. Durante las últimas 24 horas, QUANT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.06486, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, QUANT experimentó un cambio de -0.27% en la última hora y de +7.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gen Z Quant (QUANT)

Cap de mercado $ 266.48K$ 266.48K $ 266.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 266.48K$ 266.48K $ 266.48K Suministro de Circulación 999.81M 999.81M 999.81M Suministro total 999,805,843.577837 999,805,843.577837 999,805,843.577837

La capitalización de mercado actual de Gen Z Quant es de $ 266.48K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de QUANT es de 999.81M, con un suministro total de 999805843.577837. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 266.48K.