Información de GEM (GEM)
The GEM Protocol seeks to resolve the fundamental inefficiencies inherent in conventional point and loyalty systems by introducing a next-generation standard: GEM (Global E-Money). By enabling the seamless conversion of fragmented, corporate-issued points into GEM—a highly liquid and stable digital asset—GEM empowers users with actual purchasing power in both online and offline environments. This transformation is more than just technical; it redefines how value is stored, transferred, and utilized in the digital economy. GEM functions as a flatcoin, maintaining consistent value through its underlying asset mechanisms, and can be used globally as a reliable medium of exchange. By bridging digital and real-world economies, the GEM Protocol is building a truly borderless payment network that delivers utility, trust, and accessibility to individuals and businesses alike, regardless of geography.
Tokenómica de GEM (GEM): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de GEM (GEM) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens GEM que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens GEM que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de GEM ¡explora el precio en vivo del token GEM!
