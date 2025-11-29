Precio de Gasspas hoy

El precio actual de Gasspas (GASS) hoy es --, con una variación del 9.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GASS a USD es -- por GASS.

Gasspas actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 531,217, con un suministro circulante de 420.69T GASS. Durante las últimas 24 horas, GASS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GASS experimentó un cambio de +0.19% en la última hora y de +18.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gasspas (GASS)

Cap de mercado $ 531.22K$ 531.22K $ 531.22K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 531.22K$ 531.22K $ 531.22K Suministro de Circulación 420.69T 420.69T 420.69T Suministro total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Gasspas es de $ 531.22K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GASS es de 420.69T, con un suministro total de 420690000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 531.22K.