Precio de Fyde hoy

El precio actual de Fyde (FYDE) hoy es $ 0.00498116, con una variación del 0.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FYDE a USD es $ 0.00498116 por FYDE.

Fyde actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 86,328, con un suministro circulante de 17.33M FYDE. Durante las últimas 24 horas, FYDE cotiza entre $ 0.00448127 (bajo) y $ 0.00579232 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.301155, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00290586.

En el corto plazo, FYDE experimentó un cambio de +5.62% en la última hora y de +21.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Fyde (FYDE)

La capitalización de mercado actual de Fyde es de $ 86.33K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FYDE es de 17.33M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 498.13K.